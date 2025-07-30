Пушки «Гиацинт-Б» уничтожили склад оружия боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликованы кадры атаки расчета буксируемых пушек «Гиацинт-Б»
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени.
Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив координаты целей от операторов БПЛА «Орлан-10», артиллеристы оперативно развернули орудия и приступили к выполнению боевой задачи. Коротким, но мощным огнем из пушек, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе.
После выполнения задачи боевые расчеты быстро замаскировали орудия и переместились в укрытия.
Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника минимальным количеством выстрелов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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