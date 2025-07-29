Кэти Перри и Джастин Трюдо замечены за ужином в ресторане Монреаля

Кэти Перри и бывший премьер-министр Джастин Трюдо замечены за ужином в Монреале

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Звезды мило общались в приватной обстановке.

Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели совместный вечер в ресторане в Монреале. Как сообщает TMZ, их застали за неспешным ужином и живой беседой.

По словам очевидцев, звезды делили блюда и коктейли, а ужинали, в том числе лобстером. Перри внимательно слушала собеседника, наклоняясь через стол, будто разговор был важен для нее. Обстановка — камерная, с легким флером приватности: охранники сидели в барной зоне, наблюдая за происходящим со стороны.

В какой-то момент к столу подошел сам шеф-повар, а позже Перри и Трюдо лично поблагодарили команду кухни.

Певица сейчас находится в Канаде с гастролями — на следующий день у нее выступление в Оттаве, а затем снова концерт в Монреале. Что именно связывает ее с политиком — пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что у певицы Кэтти Перри заподозрили частичный паралич лица.

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