ЦБ установил курс доллара выше 82 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Значительное повышение произошло впервые с апреля.

Центробанк России значительно повысил официальный курс доллара США. На среду, 30 июля, он установлен на уровне 82,2197 рубля, следует из данных регулятора.

Курс евро составил 94,9976 рубля, китайского юаня — 11,427 рубля.

В последний раз доллар превышал отметку в 82 рубля почти три месяца назад — в конце апреля. Тогда курс американской валюты также демонстрировал резкий рост на фоне нестабильной внешнеэкономической обстановки.

Эксперты, опрошенные Центробанком в июне, оценили курс доллара в 2025 году на уровне 87,3 рубля. По словам аналитиков, ранее ожидался более высокий уровень — до 100 рублей за доллар. Однако теперь прогнозы скорректированы.

Текущее ослабление рубля связывается с несколькими факторами: снижением экспортной выручки, ростом импорта, возобновлением оттока капитала, а также ожиданиями новых санкций и повышенной геополитической неопределенностью. Также отмечается, что спрос на иностранную валюту традиционно увеличивается в летний период, что оказывает дополнительное давление на рубль.

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