Матвиенко провела двухстороннюю встречу с делегацией КНДР

Фото, видео: 5-tv.ru

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В июне прошлого года во время переговоров российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Отношения КНДР и России за последние годы вышли на новый уровень. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе двухсторонней встречи с представителями КНДР в Женеве.

На ней госдеятель переговорила с главой Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем.

«Нам особенно приятно встречаться с нашими друзьями, с КНДР, потому что нас связывают десятилетия прочной дружбы, тесное добрососедство», — сердечно поприветствовала она корейских коллег.

В июне прошлого года во время встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Помимо Матвиенко на встрече присутствовали председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвиенко пригласила иностранных коллег посетить «Аллею ангелов» в ДНР. Мемориал посвящен убитым детям боевиками киевского режима.

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