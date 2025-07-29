В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

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Это может быть одним из признаков скорого завершения СВО.

Решение украинских властей допустить заключение контрактов с Вооруженными силами (ВСУ) мужчинам старше 60 лет свидетельствует о глубоком кризисе. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, подобный шаг указывает на то, что в рядах ВСУ фактически исчерпаны кадровые резервы, и теперь украинское руководство вынуждено привлекать к службе граждан пожилого возраста, что несет серьезные риски не только с военной, но и с гуманитарной точки зрения.

«Надо всегда находиться в бронежилете, суставы уже не те в этом возрасте. Конечно, не у всех они изношены. Я знаю мужчин за 60 лет — так они еще фору тридцатилетним дадут. Но все равно. Бронежилет, амуниция — это нагрузка на суставы. Тяжело уже (в таком возрасте. — Прим. ред.) выполнять свои служебные обязанности в прямых боестолкновениях. Тяжеловато им будет», — сказал Колесник.

Член комитета Госдумы по обороне также добавил, что подобные решения могут указывать на приближение завершения специальной военной операцией победой России.

«Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы. Тем более дроны появились. Нет реакции такой в силу возрастных изменений. Но ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.) наплевать. Люди для него никогда не были людьми. Украинцев можно только пожалеть, невзирая на то, что это наш противник», — отметил Колесник.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту. Документ предусматривает обязательное прохождение военно-врачебной комиссии, двухмесячный испытательный срок, а также заключение контракта сроком на один год с возможностью продления. Возрастных ограничений документ не устанавливает.

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