«Раз… и вдруг мы все голые»: Сергей Гилев про неловкие моменты на съемках сериала «Хирург»
Сергей Гилев: обнаженные сцены были непростыми на съемках сериала «Хирург»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Некоторые сцены актеру дались непросто.
Обнаженные сцены были самыми непростыми на съемках сериала «Хирург» для актера Сергея Гилева. Таким впечатлениями о рабочем процессе артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере проекта.
«Только когда мы все были голые — вот это всегда очень непросто. Представьте, сейчас нас тут (на премьере сериала — Прим. ред.) несколько человек, раз… и вдруг мы все голые. А люди еще и снимают. Как-то сразу становится странно», — признается актер.
При этом надо ведь еще пытаться сделать вид, добавил Гилев, что все происходящее вокруг — это нормально и отыграть сцену так, чтобы зрителям это понравилось. В общем, задача не из легких.
Новый сериал «Хирург» расскажет о том, как устроен черный рынок органов, и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. Жертвами здесь становятся не только «пациенты», которые ложатся под нож, но и те, в чьих руках этот нож оказывается, а также — их родные и друзья.
Главную роль в проекте сыграл Сергей Гилев. Его герой — талантливый хирург, замешанный в незаконном обороте органов. Каждый раз он идет на компромиссы со своей совестью ради финансирования амбициозных научных исследований.
Ранее 5-tv.ru публиковал фотоотчет с премьеры сериала «Хирург».
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