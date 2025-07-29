В Санкт-Петербурге задержан пытающийся поджечь «коктейль Молотова» мужчина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Происшествие едва не произошло в отделении банка.

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний мужчина с «коктейлем Молотова». Он пытался поджечь его в отделении банка в Пушкинском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«Мужчина зашел в банк и сразу же попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом», — говорится в сообщении.

Охранники банка быстро среагировали на инцидент, воспользовались кнопкой тревоги и огнетушителем. О пострадавших информации не поступало.

Горе-поджигателя задержали сотрудники Росгвардии и передали правоохранительным органам. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Также сотрудники полиции пытаются установить причины, которые побудили мужчину на данный поступок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес приговор поджигателям военных и гражданских объектов в РФ. Они действовали по заданию спецслужб киевского режима. В деле фигурируют четверо мужчин. В числе преступлений не только поджоги, но и подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области.

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