Вандалы разгромили «Грозовые ворота» в Геленджике

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Крепость построили почти 20 лет назад для съемок фильма.

Вандалы разгромили одну из главных достопримечательностей Геленджика — «Грозовые ворота». Стены разрисовали, а часть конструкции разрушили.

Неизвестных ищут. Из-за инцидента экскурсии к крепости отменены.

«Грозовые ворота» построили почти 20 лет назад для съемок фильма. Именно в этой локации происходят ключевые сцены известного российского сериала «Грозовые ворота» по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо». Живописное место очень популярно среди туристов.

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