Фото: www.globallookpress / Michaela Begsteiger

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О чем точно не стоит говорить в постели, если не хотите все испортить

После интимной близости пары нередко остаются в объятиях, делясь чувствами и мыслями. Сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru объяснила: этот момент может стать отличной возможностью для эмоциональной близости, если избегать одной фатальной ошибки — разговоров о бывших.

По словам эксперта, обсуждение интимного прошлого — табу. Даже если разговор заходит в откровенную плоскость, делиться деталями прошлых связей опасно: это вызывает сравнение, ревность и чувство небезопасности. Лучше перевести тему в легкую шутку или задать встречный вопрос — сохранить атмосферу важнее.

Зато обсуждение фантазий, личных желаний и даже разрушение сексуальных стереотипов — отличная альтернатива. Такие беседы укрепляют доверие и способствуют лучшему взаимопониманию в будущем. Миллер подчеркивает: разговор может разжечь новый интерес и углубить эмоциональную связь.

Также полезно делиться тем, что особенно понравилось в произошедшем. Искренний комплимент, признание в удовольствии — это не только приятно, но и формирует позитивное подкрепление для партнера. Здесь важен тон: тепло, уважение и искренность.

Секс, по мнению специалиста, — не основа, а украшение отношений. Именно душевная совместимость и умение разговаривать после близости предопределяют, насколько гармоничной будет дальнейшая связь.

Итак, правила просты: никаких «бывших», больше доверия и добрых слов.

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