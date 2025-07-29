И солнце, и бабушки: Боня пригласила Шаляпина в Монако
Виктория Боня пригласила Прохора Шаляпина в Монако
Фото, видео: 5-tv.ru
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Телеведущая живет с дочерью в княжестве с 2011 года.
Телеведущая Виктория Боня и ее дочь Анджелина пригласили певца Прохора Шаляпина к себе в гости, в Монако. Звездная мама пошутила, что местные жительницы придутся по вкусу артисту. Так как среди них много бабушек. Беседу записал 5-tv.ru на презентации косметики бренда Бони.
Певец, по всей видимости, спешил по делам. Попрощавшийся с журналистами, он уже хотел уйти, но Виктория сделала ему неожиданное предложение.
«Приезжай в Монако, Прохор. Там много бабушек. И очень много таких, которые ищут себе мужчин», — сказала телеведущая.
Шаляпин ответил, что очень любит Монако, но Боня ошибается насчет большего количества бабушек. Он заверил, что с «такими деньгами люди не стареют».
Виктория Боня с дочерью Анджелиной живет в Монако с 2011 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин высказался о нападках Вероники Степановой. Психолог приписывает Шаляпину ненависть к женщинам и активно рассуждает о его сексуальной ориентации.
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