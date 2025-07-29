В МИД РФ вручили ноту протеста временному поверенному Норвегии

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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Причина — действующие ограничения в отношении рыболовных судов российских компаний.

В Министерстве иностранных дел России вручили ноту протеста временному поверенному Норвегии. Представителя страны вызвали в ведомство из-за введения ограничений в отношении рыболовных судов компаний РФ. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Была вручена нота протеста в связи с введенными в июле норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний „Норебо“ и „Мурман Сифуд“, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители МИД, данный шаг норвежского правительства грубо нарушает соглашения сторон, заключенные около 50 лет назад. Действия Осло были названы безответственными и губительными для системы управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.

Также в случае неготовности Норвегии восстановить диалог и вернуться к выполнению договоренностей российская сторона будет предпринимать меры защиты своего рыболовного промысла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма.

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