Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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Глава киевского режима уже подписал соответствующий закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий возрастные рамки для заключения контрактов на службу в Вооруженных силах страны (ВСУ). Соответствующий документ размещен на сайте Верховной рады.

Согласно данным, теперь украинцы старше 60 лет смогут заключать контракты с ВСУ без указания верхнего возрастного предела. Документ также устанавливает, что заключение контракта с такими гражданами возможно только при обязательном согласии командира воинской части.

Кроме того, предусмотрено прохождение новобранцем двухмесячного испытательного срока, в течение которого будет оцениваться его пригодность к военной службе. Срок первого контракта составляет один год, после чего возможно его продление по решению командования.

В настоящее время в Украине подлежат призыву мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Новый закон касается именно контрактников, а не призывников.

Введение таких изменений стало частью более широкой реформы мобилизационной политики. Украина продолжает расширять ресурсы для формирования резерва, в том числе за счет изменения возрастных и физических требований к потенциальным военнослужащим.

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