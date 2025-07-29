Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

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Жена Петросяна тщательно следит за своей внешностью.

Татьяна Брухунова — жена юмориста Евгения Петросяна — похвасталась новой стрижкой. О смене имиджа знаменитость рассказала подписчикам у себя на странице в социальной сети.

«Не знаю, что может быть прекрасней, чем новая стрижка. Убрала шесть сантиметров волос. Ощущение, что похудела килограмм на десять», — сказала 36-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна.

Кроме того, Татьяна Брухунова отметила, что после смены имиджа ее настроение улучшилось.

«Полный класс», — резюмировала звезда.

Татьяна является пятой супругой Евгения Вагановича. Ради молодой жены юморист расстался с заслуженной артисткой РФ Еленой Степаненко, с которой состоял в браке более 30 лет. Сейчас Петросяну 80 лет. Вместе с Брухуновой он воспитывает двух общих детей — сына Вагана и дочку Матильду. Мальчику пять лет, а девочке — два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой жене Петросяна жестко прилетело от юриста.

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