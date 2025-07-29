Популяцию амурских тигров в мире удается сохранять

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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А сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник был учрежден 15 лет назад.

Сегодня во всем мире отмечается День тигра. Праздник был учрежден 15 лет назад на «Тигрином саммите» в Петербурге. Декларацию подписали 13 стран, где обитают эти редкие хищники.

Представители договорились работать над проблемой сохранения популяции. И программа действует. Если в 2013 году в России насчитывалось 430 амурских тигров, то сегодня — уже 750 особей.

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