Агент СБУ готовил теракт против офицера российской армии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Злоумышленники задержали и изъяли у него бомбу.

В Ростове-на-Дону задержан агент СБУ, который должен был подорвать офицера российской армии.

Пакет со взрывным устройством ему передали в Петербурге. Оттуда он отправился на юг страны. Арендовал квартиру и разузнал адрес потенциальной жертвы. Однако задание он не выполнил. Силовики изъяли у злоумышленника самодельную бомбу массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте и телефон, где хранится переписка с кураторами.

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