Водителям-мигрантам запретили работать в такси в Петербурге

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Ограничение будет действовать до конца года.

Часто виновниками аварий становятся не только экстремалы, но и таксисты-иностранцы. Чтобы повысить безопасность на дорогах, власти Петербурга приняли решение: запретить таким водителям заниматься перевозкой людей. Коснется это тех, кто работает в Северной столице по патенту. Новые правила будут действовать до конца года. Что стоит за ограничениями и станут ли поездки в такси дороже, подробнее расскажет корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Передняя панель, заставленная мобильными телефонами — один с приложением агрегаторов, другой — для непрерывных видеозвонков с родственниками. А еще — не всегда понятный акцент. Знакомый многим пассажирам образ водителя такси в большинстве регионов страны. В Петербурге жители даже устраивают соревнования на наиболее необычное имя водителя, с которым сегодня придется ехать на работу. Курс эти специалисты из ближнего зарубежья держат исключительно по навигатору, а на правила дорожного движения часто не обращают внимания.

«Пример из личного опыта: на этом перекрестке запрещен поворот налево, но, несмотря на навигатор, таксисту так показалось проще и быстрее. Подрезал трамвай, протиснулся сквозь ряд машин и поехал к точке назначения», — отмечает корреспондент.

В Петербурге сейчас извозом занимаются более 50 тысяч водителей, из них пять тысяч работают по патентам. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана. Как раз на них приходится большая часть административных правонарушений, читай — аварий. И новый запрет на работу в такси касается именно их. Запрет временный, до конца года. Плюс работодателям дается трехмесячный срок на расторжение трудовых договоров с указанными сотрудниками. Что, по мнению представителей сферы пассажирских перевозок, приведет к коллапсу.

«Уход вот этих мигрантов в тень, то есть мы получим „бомбил“ у торговых центров, у метро, у ресторанов, у ночных клубов, и там будет процветать криминал. Второй вариант, мы получим банкротящиеся таксомоторные компании, потому что они потеряют этих водителей. И третье, это повышение цены для потребителя», — считает представитель Общественного совета по развитию такси по Сантк-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов.

А бомбилы — это и нагрузка на сотрудников ГАИ, и оплата поездки мимо бюджета. Ну и безопасность самих пассажиров окажется под большим вопросом. Хотя не все разделяют столь мрачные прогнозы.

«Что касается ценовой политики, она особо не изменится. К концу года и так все подорожает, по прогнозам. Я думаю, что водителей хватит. Так как желающих поработать в такси полно», — отметил председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

Возможное повышение цен такси, а за последний год поездка и так подорожала, пугает далеко не всех жителей города на Неве. Петербуржцы считают, что альтернатива желтому транспорту всегда есть.

Запрет будет действовать в тестовом режиме. И если он окажет благоприятное воздействие на социально-экономическую жизнь в Петербурге, его продлят и на следующий год.

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