Более 900 гектаров тайги горят в Тыве

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Добираться к кромке огня для тушения приходится пешком более пяти часов.

В Тыве главной причиной лесных пожаров стали сухие грозы. Пламя охватило уже почти 900 гектаров тайги. Площадь возгораний все увеличивается. Жара и сильный ветер только осложняют ситуацию.

Авиалесоохрана направила более 50 парашютистов и десантников для помощи в ликвидации лесных пожаров. Посадочных площадок для вертолетов рядом с кромками огня нет. До места спасатели со всем оборудованием добираются пешком — более пяти часов.

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