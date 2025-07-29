Устроивший стрельбу в Нью-Йорке назвал причину своих проблем и попросил изучить его мозг

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее днем молодой парень открыл огонь в небоскребе, погибли четыре человека.

Открывший 29 июля в Нью-Йорке стрельбу и покончивший с собой мужчина обвинил футбол в своих проблемах и попросил изучить его мозг. Об этом он сообщил в предсмертной записке, как передает The New York Post.

«В записке на нескольких страницах Тамура винил футбол в своих трудностях из-за хронической травматической энцефалопатии. Тамура также попросил, чтобы его мозг был изучен», — приводятся в публикации слова комиссара полиции города Джессика Тиш.

Ранее днем 27-летний Шэйн Тамура открыл стрельбу в небоскребе, где располагается штаб-квартира Национальной футбольной лиги США. НФЛ также была упомянута в записке. Следствие установило, что преступник был уроженцем Лас-Вегаса, работал охранником в казино, а в футбол играл в школьные годы.

После начала перестрелки на место прибыли сотрудники силовых структур и стали брать здание штурмом. От пуль стрелка погибли четыре человека, среди них — офицер полиции. Сам Тамура был обнаружен уже мертвым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подростки обстреляли охранника на станции МЦД в Москве из пневматики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.