В ЕК сочли европейские дороги непригодными для переброски войск

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Многие объекты не рассчитаны на нагрузку от тяжелой военной техники, включая танки и крупногабаритные грузовики.

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что инфраструктура стран Европейского союза в текущем виде непригодна для оперативной переброски военных сил и техники в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сообщил в интервью с изданием Financial Times.

По словам Цицикостаса, Европа сталкивается с серьезными логистическими ограничениями: дороги, мосты и железнодорожные пути не отвечают требованиям современной военной мобильности. Он отметил, что переброска войск из западной части континента в восточную может занимать не дни, а недели и даже месяцы, что критично в условиях потенциального конфликта.

«У нас есть старые мосты, которые нужно модернизировать, узкие мосты, которые необходимо расширить, и отсутствующие мосты, которые нужно построить», — заявил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что многие объекты не рассчитаны на нагрузку от тяжелой военной техники, включая танки и крупногабаритные грузовики.

В ответ на выявленные проблемы Евросоюз планирует выделить как минимум 17 миллиардов евро на масштабную модернизацию транспортной сети.

Модернизация, как ожидается, будет проводиться в рамках инициативы по созданию так называемой «военной Шенгенской зоны» — пространства, где военные грузы могут перемещаться без административных и инфраструктурных барьеров.

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