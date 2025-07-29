Щитовидке конец: врач объяснил, почему не стоит пить воду из пластика

Фото: 5-tv.ru

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Доктор рекомендует использовать стеклянную тару.

Вода в пластиковых бутылках вредит здоровью. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Такие тары на 99,9% состоят из материалов, которые имеют свойство стареть и выделять фталаты. Эти вещества, по словам врача, очень губительны для эндокринной системы человека. Они, в частности, негативно влияют на щитовидную железу.

Еще опаснее пить воду из пластиковой бутылки в жару. Поляков уточнил, что выделение фталатов ускоряется в несколько раз при нагревании. То есть организм страдает сильнее.

«Если хранят эту воду возле батареи или в хорошо отапливаемых помещениях, или если эта вода стоит на полках напротив окон на солнечной стороне в магазине, то концентрация фталатов там объективно выше», — добавил диетолог.

В конце беседы Антон Поляков порекомендовал россиянам отказаться от употребления напитков в пластике. По его мнению, лучше отдать предпочтение таре из стекла.

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