От кариеса до язвы желудка: чем опасен неприятный запах изо рта у детей
Врач Егана Маруфиди: неприятный запах изо рта у ребенка может говорить о язве
Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte
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При наличии той или иной болячки «аромат» может отличаться.
Неприятный запах изо рта у ребенка может быть связан как с неправильным уходом, так и с серьезными заболеваниями. Таким мнением с изданием Газета.ру поделился стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.
«Среди причин — кариес и воспаление десен, лор-заболевания (синусит, тонзиллит, ларингит, бронхит)», — пояснил он.
Более того, неприятный запах изо рта также говорит о нездоровом питании, нарушении в работе пищеварения, болезнях желудка и кишечника. Причем, «аромат» может варьироваться в зависимости от причин.
Например, если у детей кариес, гингивит или разрушение зубов, то изо рта пахнет сладостью. При гастрите, по словам Егана Маруфиди, от детей исходит, чаще всего, кисловатый запах. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то присутствует гнилостный «аромат».
Также врач подчеркнул, что генетические нарушения обмена веществ могут привести к капустному запаху. Причина наличия запаха тухлых яиц изо рта ребенка может крыться, например, в развитии язвы или в проблеме с оттоком желчи.
«Проблемы с почками проявляются аммиачным запахом, а диабет — ацетоновым» — заключил эксперт.
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