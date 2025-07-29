Банки начали блокировать счета россиян на месяцы из-за подозрительных операций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Клиенты жалуются на невозможность пользоваться своими средствами в течение длительного времени.

Российские банки начали блокировать счета граждан из-за подозрительных финансовых операций. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отзывы пользователей платформы «Народный рейтинг» портала Банки.ру. В материалах издания говорится, что задержки в разблокировке могут длиться неделями и даже месяцами, что вызывает серьезное недовольство клиентов.

С подобной ситуацией столкнулись держатели карт и счетов в банках «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанке. В ряде случаев людям неожиданно ограничивали доступ к средствам без предварительного уведомления. Причиной чаще всего становились подозрения в использовании «серых» схем, переводах через подставных лиц (так называемых «дропперов») или других операциях, которые система банков расценивает как потенциально сомнительные.

Финансовые организации ссылаются на необходимость соблюдения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. Подозрительные транзакции автоматически фиксируются системой мониторинга, после чего банк обязан начать проверку. Эксперты уточняют, что такие процедуры включают несколько этапов и требуют от клиентов предоставления документов, подтверждающих законность происхождения средств.

По словам специалистов, даже при отсутствии нарушений со стороны клиента процесс разблокировки может затянуться на несколько недель. Причиной тому служит многоуровневая проверка, задействование службы безопасности банка, а также иногда — направление запросов в сторонние инстанции. Все это приводит к ситуациям, когда человек на продолжительное время остается без доступа к своим деньгам.

В условиях, когда безналичные расчеты стали повседневной нормой, блокировка счета становится для многих критичной. Пользователи на форуме рассказывают, что им приходилось долго ждать ответа от банков, а иногда — подавать жалобы.

Разблокировка действительно может занимать значительное время. При этом гражданам рекомендуется заранее хранить доказательства происхождения крупных переводов, чтобы ускорить процесс проверки в случае блокировки.

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