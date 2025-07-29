Место на больничной койке обеспечено: какую еду нельзя брать на пляж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Многие перекусы, которые люди привыкли брать с собой к воде, из-за жары быстро портятся.

Мясо, молочные продукты, салаты с майонезами и нарезанные фрукты лучше не брать с собой на пляж. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог Виктор Прусаков.

Эксперт отметил, что в жаркую погоду даже самые свежие продукты неизбежно превратятся в рассадник бактерий. По его словам, при температуре +25 градусов микроорганизмы размножаются в геометрической прогрессии.

«То, что утром было безопасным продуктом, через два-три часа на пляже может вызвать серьезное отравление», — предупредил врач.

Чаще всего, собираясь поплавать, люди берут мясные продукты, однако, по словам Виктора Прусакова, их стоит избегать в первую очередь, потому что они содержат много белка и влаги. А это идеальные условия для появления опасных бактерий. Если на пляже съесть эти продукты, то можно легко подхватить стафилококк и сальмонеллу.

Также эксперт посоветовал в перерыве между водными процедурами отказаться от тортов, яиц, молочных продуктов, салатов с майонезом, нарезанных фруктов и даже ягод. Подобные перекусы — также отличная среда для размножения вредных микроорганизмов.

«Нарезанный арбуз на жаре может стать причиной тяжелого отравления уже через два-три часа. Я знаю случаи, когда целые семьи попадали в больницу после такого пляжного лакомства» — подытожил эксперт.

По его словам, лучше всего к воде брать сухофрукты, хлебцы, галетное печенье или целые фрукты. Они отлично утолят жажду и не вызовут проблем со здоровьем.

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