В Забайкалье ФСБ задержала подростков, которые подожгли лес по указанию СБУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; 5-tv.ru

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За это им обещали перевести 80 тысяч рублей.

В Забайкалье задержали подростков, которые по указанию украинских спецслужб устроили масштабный пожар. Через мессенджер кураторы приказали им поджечь лес и сухую траву. А взамен пообещали 80 тысяч рублей. Подростки осуществили задуманное рядом с одним из поселков.

В результате выгорели сотни гектаров леса. А ущерб оценивают более чем в 300 миллионов рублей. Подозреваемые арестованы и проходят по статье о теракте. А это значит, что в тюрьме они могут провести всю оставшуюся жизнь.

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