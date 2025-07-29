«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Певица совсем недавно вышла замуж за испанского тренера по йоге. И уже ходят слухи, что в молодой семье не все так гладко.

Певице Ани Лорак возможный развод не сломает жизнь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил ее коллега Прохор Шаляпин на презентации косметики от Виктории Бони.

«Если разойдутся, то она (Ани Лорак. — Прим. ред.) — девушка с приданым, обеспеченная, красивая. Одна не будет точно», — заверил Шаляпин.

Исполнитель пожелал певице счастья. Он уточнил, что они не очень близко общаются и артист не в курсе подробностей личной жизни Лорак. Поэтому Прохор не смог подтвердить или опровергнуть слухи о серьезном разладе в семье коллеги.

Сейчас Ани Лорак замужем за испанским тренером по йоге Исааком Виджраку. Артистка и ее возлюбленный познакомились на Ибице, где знаменитость проводила свой отпуск.

После того как у них в 2023 году завязались отношения, испанец переехал в Россию. В марте 2025 года пара связала себя узами брака. Однако сейчас в СМИ появилась информация о разладе в отношениях звезды с испанцем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ани Лорак общается с сыном своего мужа-испанца.

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