С 1 августа россияне смогут отказаться от массовых спам-рассылок

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Удобная технология позволит не только регулировать поток спама, но и защищаться от мошенников.

С 1 августа в России вступит в силу закон, согласно которому граждане страны смогут самостоятельно отказываться от массовых рассылок. Об этом журналистам РИА Новости рассказал член комитета Госдумы (ГД) по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Антон Немкин.

Как отметил депутат, пользователи смогут решить проблему спама через личный кабинет своего оператора связи. Также россиянам будет доступна возможность отменить рассылки в мобильном приложении. Немкин подчеркнул, что это решение, простое и удобное, позволит также защититься от атак мошенников, рассылающих свои ловушки под видом различных предложений.

«Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года», — сказал он.

Депутат добавил, что нарушения запрета будут отслеживаться через «Госуслуги». В конце года на портале появится сервис, принимающий жалобы на действия операторов, которые обязаны прекратить рассылку после соответствующего заявления абонента.

Все перечисленные меры направлены на отражение киберугроз и возможность для пользователей в будущем самостоятельно решать, кому доступна электронная связь с ним.

Законопроект о кибербезопасности и противодействии экстремизму был принят Совфедом 25 июля. За поиск экстремистских материалов и продвижение VPN-сервисов будут назначаться штрафы. Ранее 5-tv.ru также сообщал, какие еще изменения ждут россиян с 1 августа 2025 года.

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