В Магаданской области 13-летний подросток умер, надышавшись газом из баллона

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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С ребенком были его друзья, а вдыхание газа было им развлечением.

Подросток 13-ти лет из Магаданской области умер, надышавшись газом рядом с портативным устройством, работающим от баллонного газа. Об этом сообщили представители пресс-службы следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону в официальном Telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, обстоятельства трагедии были установлены быстро. Как выяснилось, 27 июля ребенок в компании двух друзей остался в квартире по улице Гагарина в городе Магадане. Дети нашли себе развлечение — вдыхали газ из баллончика для портативных газовых приборов.

«Один из них потерял сознание и впоследствии скончался», — сказано в публикации.

Следователям предстоит не только определить обстоятельства несчастного случая, но и выяснить, где детям могли продать потенциально опасные для жизни бытовые товары. Официально причина смерти ребенка еще не названа, с телом работают судебно-медицинские эксперты.

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