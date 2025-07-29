Штраф за крепкое словцо: житель Петербурга отсудил 20 тысяч рублей за мат в свой адрес

В Петербурге мужчина отсудил 20 тысяч рублей за мат в свой адрес

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобных дел в России становится все больше.

Житель Петербурга отсудил 20 тысяч рублей за то, что его послали куда подальше. Крупным скандалом закончилось одно из собраний в дачном поселке. За слово из трех букв теперь придется заплатить собственникам участков. И это далеко не рекорд. Еще в одном случае суд оценил нецензурную брань в 50 тысяч.

Подобных дел в России становится все больше. Одно из последних предложений депутатов — штрафовать не только за маты в общественных местах или интернете, но также в собственной квартире.

Сколько в итоге могут стоить нецензурные выражения? В тонкостях этой арифметики разбиралась корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Прежде чем вот так выражать свои эмоции, нужно быть готовым заплатить за крепкие словечки. Послать человека на три буквы в общественном месте, то светит статья «Мелкое хулиганство».

Штраф может выписать полицейский и даже арестовать на 15 суток. Примерно по тому же принципу накажут тех, кто бранится в интернете.

Мэр Курчатова уже несколько раз выиграл суд у злых комментаторов в социальных сетях. Последний вообще оказался за решеткой за неисполнение решения суда.

«Никто не может никого оскорблять, ни соседей, ни на улице. Тем более в соцсетях, когда неопределенное количество лиц все это видят, и как только появляется оскорбление, пишется в прокуратуру и соответствующее письмо, и дальше принимаются меры», — сказал глава города Курчатова Игорь Корпунков.

Обидчика оштрафовали на четыре тысячи рублей в доход государства. Компенсацию за моральный вред — только через суд. Нужно предоставить доказательства, заплатить госпошлину, три тысячи рублей, и пройти все бюрократические этапы, как это сделал Евгений Ширяев из Санкт-Петербурга.

Собрание СНТ закончилось скандалом, Евгению тремя словами указали, куда идти. Суд оценил фразу в 20 тысяч рублей.

«Суд может взыскать с обидчика компенсацию морального вреда, и ее размер будет зависеть, в общем-то, от обстоятельств дела, от серьезности оскорблений, от поведения самого обидчика, извинился он, например, или нет. В общем-то, от пяти и до 50 тысяч рублей», — сказала юрист Софья Жалялова.

По словам специалистов, 87% россиян используют ненормативную лексику, и большинство опрошенных считают это нормой. Бывают ситуации, когда вообще невозможно обойтись без крепкого словца.

«Человек нарушил трудовую дисциплину. Испортил оборудование и был мной отчитан. Он решил исподтишка снять, как его по-мужски… И потихоньку пошел в суд. Я сам об этом узнал буквально месяц назад», — сказал ответчик Игорь Абрамов.

В суде работник потребовал компенсацию за моральный вред в миллион рублей.

«Я вообще в шоке был. Простите меня, если вас назовут дураком, вы на меня миллион рублей? В итоге суд признал только десять тысяч рублей», — сказал ответчик Игорь Абрамов.

Дешевле всего обойдется выругаться на улице на неодушевленный предмет — штраф от 500 рублей. От пяти тысяч рублей грозит наказание за оскорбление человека, когда мат адресован конкретному лицу. Это в устной форме. За выражения, например, в домовых чатах, мессенджерах дороже — до десяти тысяч.

«Если эти слова не будут относиться непосредственно к адресату, с целью его унизить. Если удастся доказать, что не для унижения, а просто выражение эмоций, то, наверно, ответчик может уйти от наказания», — сказал заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета Игорь Шаронов.

Спорных моментов много. Сравнение с животными, со всякими нечистотами, грязью, мерзкими насекомыми — тоже можно считать оскорблением. Поэтому любую ругань лучше зафиксировать на стадии зарождения конфликта.

А еще лучше расширить словарный запас и использовать выражения, которые под квалификацию мата не попадают.

«Не вся ненормативная лексика, она нецензурная. Жаргоны — это тоже ненормативная лексика, в том числе, например, молодежные — это тоже ненормативная лексика. Что тут стоит рекомендовать? Любые споры нужно вести в конструктивном ключе и не использовать нецензурных выражений. Первое, что нужно для себя решить, чтобы спор не следует идти на поводу у собеседника, испускаться до тех фраз, до оскорблений, которые человек использует», — сказала эксперт Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Екатерина Богачева.

Борьбу с матом ведут уже 500 лет. Не так давно в Госдуме даже рассматривали возможность ввести ответственность за мат в собственной квартире. Но законопроект решили отложить. Так что выругаться дома можно — пока что без последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX