Ищут легкие цели: как обезопасить детей от интернет-мошенников

Более чем в два раза увеличилось число атак интернет-мошенников на детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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За полгода число таких атак возросло вдвое.

Телефонные и интернет-мошенники все чаще обманывают детей. За последние полгода число таких случаев возросло в два раза. Эти данные приводят эксперты по кибербезопасности. Более 90 процентов таких преступлений совершаются из-за рубежа. И первая в списке Украина.

Какие новые сценарии чаще всего используют аферисты и как защитить детей, рассказывает корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Классическая манипуляция аферистов. Запугать полицией и судом, да так, что даже спустя год Денис с дрожью в голосе перечитывает переписку. Через популярную детскую игру его заманили в Telegram-чат, втерлись в доверие, а дальше предложили виртуальное оружие и денежную награду взамен на несколько простых действий.

«Сфотографируй мамин телефон. Нет, нет, не буду. Если не сделаешь то, что мы тебя просим, будет еще хуже. Мы приедем и будем угрожать маме и папе твоим», — рассказывает Надежда Андрейцева, мама Дениса.

Играя на страхе, злоумышленники получили 40 тысяч от запуганного подростка. Перевод он совершил с кредитки родителей. И это только один из множества способов психологического давления. Куда больше аферисты любят не переписываться, а звонить и представляться, к примеру, сотрудниками школ.

«Несовершеннолетний сын ответил на звонок в мессенджере с неизвестного номера. Звонившая женщина представилась заведующей учебной части общеобразовательного заведения, в котором обучается мальчик. Лжепедагог объяснила ребенку, что ей нужен код доступа в его электронный дневник», — сказал Сергей Сергеенко, начальник ОИОС УМВД России по Ульяновской области.

Дальше по накатанной: звонок с заученным сценарием про слив персональных данных и перевод средств на якобы безопасный счет. В случае со школьниками главная цель здесь, конечно, банковский счет родителей. А вот для тех, кому уже исполнилось 18, разыгрывают другой телефонный спектакль. С участием лжесотрудников вуза или членов вступительной комиссии. Здесь уже могут и повесить дистанционный кредит.

Количество подобных ежедневных мошеннических атак на людей в возрасте от 14 до 20 лет за первые шесть месяцев этого года выросло в полтора раза по сравнению со вторым полугодием 2024-го. Теперь на эту категорию приходится не меньше двух тысяч случаев.

«В 90% случаев таких звонки происходят из-за рубежа, с территории той же Украины, где мы пока не можем привлечь их к ответственности. Дети доверчивые, дети теряются и идут на поводу, к сожалению. С детьми надо поэтому проводить работу. В первую очередь, родителям надо объяснять», — отмечает Михаил Игнатов, криминалист, бывший сотрудник РУОП МВД России по городу Москве.

А вот если ребенок воспитывается в проблемной семье, ощущая дефицит внимания — он еще более уязвимая цель для мошенников.

«Испытывая чувство невостребованности и одиночества, как крыска на дудочку покупается. Это я говорю сейчас про маленьких детей. Подросток влипает в авантюру, пытаясь переиграть этого мошенника», — говорит психолог Ирина Смолярчук.

В большинстве случаев злоумышленники используют детей для кражи денег и ценностей родителей, аккаунтов в соцсетях, а также вовлекают их в так называемое дропперство, как онлайн, так и офлайн.

Злоумышленник с помощью различных уловок делает ребенка частью мошеннической схемы, покупая его, может быть, уже ненужную банковскую карту за 10-15 тысяч рублей. Затем через нее отмывает украденные деньги, а тот, кто продал свою карту, становится соучастником преступления.

Самое простое и банальное, что нужно сделать, если звонит предполагаемый мошенник — просто сбросить трубку. А можно и вовсе огородить себя от подобных звонков через мобильного оператора.

«Есть решения, которые позволяют использовать что-то типа черного списка, который позволяет туда добавить, или белого, скорее, списка, который позволяет туда добавить номера телефона, звонки из которых дойдут до тебя, все остальные тебе не настолько принципиально, и от них вызовы можно пропустить», — рассказал директор сервиса безопасного цифрового пространства для детей Арсений Эпов.

Если принимать вызовы с неизвестных номеров все же необходимо — можно подключить дополнительную услугу, своего рода фильтр, который автоматически будет отсекать спам и нежелательные звонки.

«Блокируем звонки мошенников с помощью продуктов по безопасности. Видим, что количество попыток атаки на детей выросло на 50 процентов в сравнении со второй половиной 2024 года», — говорит директор по антифроду Петр Алферов.

Однако в эпоху стремительного развития цифровых сервисов, интернет-платформ и в целом сети интернет — телефон далеко не единственный канал связи мошенников с потенциальными жертвами.

«Если пару лет назад использовали телеграм, то сейчас возможны истории, когда мошенники заходят в контакт к детям через тот же Roblox, в который играют дети до 12 лет, или Maincraft», — добавил Арсений Эпов.

По словам экспертов в сфере кибербезопасности, самый эффективный метод уберечь ребенка, а заодно и семейные накопления от мошенников, это знание правил цифровой гигиены. Родителям необходимо разъяснять детям, что разговаривать с незнакомцами — и в сети, и по мобильному — запрещено. А также не стоит сообщать коды от банковских приложений. И не давать телефоны, на которых они установлены — для игр. Ребенок может случайно скачать вредоносную ссылку.