«Не предам себя»: Боня заявила, что не принимала непристойных предложений мужчин

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Звезда «Дома-2» не пошла на поводу у пошлых богачей.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер, телеведущая и предпринимательница Виктория Боня в свое время приехала в Москву ни с чем. Она голодала, ночевала в метро, обсчитывала посетителей ресторанов, где работала официанткой, чтобы купить еды. Все это позади, и все сделки с совестью, на которые пришлось пойти, завершились возвратом «долга». Но «продать» себя состоятельному мужчине Боне не приходило в голову ни тогда, ни сейчас.

Как рассказала звезда на презентации своего бьюти-бренда, в периоды особой нужды, это было еще в юности, она порой просто не знала, как и на что будет жить завтра. Сейчас она знаменитость, финансовые трудности позади, и есть повод собой гордиться. Кроме мелкого воровства, считанных копеек, которые она урвала у более состоятельных людей, нечего стыдиться.

«Самые сложные моменты — это самые лучшие моменты в нашей жизни. Они нас учат, позволяют познать себя и стать именно тем, кем мы потом становимся», — призналась Виктория.

По словам блогера, принять от мужчины деньги в обмен на свое внимание, и не только внимание, — табу. Боня уверена, что женскую честь и достоинство нельзя осквернять подобного рода «сделками». При этом, добавила звезда, предложения подобного рода ей поступали неоднократно. Например, когда какой-нибудь ухажер, зная, что ей нечем платить за комнату, предлагал дать вдвое больше. И вечер вместе.

«Я сначала обрадовалась, а потом поняла, что это предложение непристойное. Никогда в жизни, никогда я не предам себя. И я сидела, и мне было грустно, что меня так оскорбили. Я себе говорила: «Вика, придет момент, пройдет пара лет, и ты с гордостью посмотришь на таких, как он, свысока. Именно так и произошло», — подчеркнула Боня.

В заключение блогер заявила, что легкий путь, по ее мнению, всегда ведет в никуда. Поэтому самое главное — никогда не предавать себя.

В выгодном обмене подозревают и одну из пар российского шоу-бизнеса — 63-летнего певца Григория Лепса и его 19-летнюю возлюбленную Аврору Кибу. По слухам, родная мать «продала» девушку богатому артисту, чтобы спасти семью от жутких долгов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на эту сплетню отреагировала сама Аврора.

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