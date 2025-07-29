Стармер намерен представить план признания Палестины

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Великобритания хочет использовать возможное признание Палестины как инструмент мирного урегулирования.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни планирует представить проект плана по признанию Палестины. Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным издания, на Стармера усилилось давление со стороны министров и депутатов от Лейбористской партии, добивающихся более активных действий в этом направлении. Ожидается, что в документе будут указаны конкретные условия и поворотные моменты, при которых признание станет частью стратегии достижения мира.

Несмотря на это, Великобритания вряд ли последует примеру Франции и не признает палестинское государство уже в сентябре. Однако сторонники инициативы считают, что шаг стал ближе по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах признать Палестину. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя это, назвал заявление Макрона незначительным, но в целом положительно охарактеризовал французского лидера.

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