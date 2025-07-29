Против призрачных доноров: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Хирург»
Мышечное напряжение и высокий пульс вызвали щепетильные вопросы о транспортировке внутренностей, а светская премьера перетекла в острый социальный конфликт!
На Арбате вновь разгораются страсти, и знаменитый красный ковер больше не очередная дорожка! Теперь — это площадь восстания…
«Органы на принтере можно делать… Ну можно же официально через донора! Давайте поищем выход…», — звучало сегодня от всех селебрити.
Ох, и взволновала гостей внутрянка черного рынка, которую без прекрас показали на премьере сериала «Хирург» в «Октябре». И бунт против теневых «доноров» вполне уместен. Правда, как и на каждом восстании — кто-то говорит тихо, кто-то стоит рядом, а кто-то смело протестует!
О чем молчит Сабина Ахмедова, почему Евгения Ахременко испытывает жуть, зачем Полина Гухман оставила избранника, в чем Катерина Кейру возражает супругу Алексею Гаврилову, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru!
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Моя страсть в молчании! Сабина Ахмедова затмила драматичной красотой лишь край красного ковра — подальше от микрофонов и диалогов с поджидающими журналистами. Ах, не стала с нами говорить!
1/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей — гениальный хирург, замешанный в незаконном обороте органов. Гилева, сыгравшего его, злит, что есть подобная трагедия в мире. «Люди, делайте все легально. Это не выход! Есть больница, официальный врач — это выход!» — призывает артист.
2/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Евгения Ахременко призналась, есть ощущение, что в прошлой жизни точно забирали пару органов. А иначе, откуда столько жути внутри? Выбор актрисы прийти в белом — скорее вызов, чем просто наряд. Все-таки люди в белых одеждах всегда сохраняли чью-то жизнь!
3/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Марина Ворожищева и режиссер Илья Ермолов — главные герои восстания против черного донорства. Можно бороться и актерам, и режиссерам! Кино поможет обострить ситуацию! Такое заявление смело сделали Илья и Марина. По словам режиссера, в «Хирурге» все максимально правдоподобно.
4/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Полина Гухман нежно поддерживала своего избранника Григория Верника на премьере. А перед журналистами от актрисы и след простыл. Новоиспеченному парню пришлось самому красиво отвечать на все вопросы. Вот такая хирургия появления!
5/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Певец Илья Гуров — верный «Гринпис» России! «Зачем мне эти органы, если я уже не живу?» — рассуждает об экологичном распределении ресурсов тела певец. Гуров призвал всех узнать группу крови, сделать чекап и помогать людям! Так и черные рынки должны кануть в бездну…
6/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Юлия Волкова прошлась по «красной дороге» в хищном цвете. Это протест или принятие? Скорее, здесь про то, что в каждом из нас много крови — жизни и уметь бы этим делиться… Ой, простите, но тема премьеры так и обнажает подтекст в каждой детали. Хочется под лупой рассмотреть целую душу.
7/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Романович признался, что его в ужас бросает от мысли незаконного изъятия органов. Но актер держит лицо. Так требует и место, и профессия, в которую он недавно снова окунулся с головой!
8/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вот и не поймешь — Никита Дювбанов попал или вообще не попал в атмосферу вечера. Поговорить с актером не удалось, но его настроение на премьере было значительно приподнятым. Видимо, шел человек, действительно, в кино, а не на дебаты!
9/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
СМИ прилично подождали, когда же эти двое соединятся в объятиях перед вспышками фотокамер. Хоть Алексей Гаврилов во всем поддерживает супругу Катерину Кейру — он дает ей возможность проявить себя отдельно! Актер по-предпринимательски предложил начать печатать органы на принтере. Никаких пересадок.
10/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев