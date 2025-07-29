Более 80 процентов россиян считают себя верующими

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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По данным ВЦИОМ, все больше молодежи интересуется религией.

Религией в России интересуются все больше, особенно среди молодежи.

За последние четыре года, по данным ВЦИОМ, количество тех, кто называет себя православными, в возрастной группе от 18 до 24 лет увеличилось почти в два раза. С 25 до 45 процентов.

А всего число россиян, которые считают себя верующими, составляет 83 процента. И сегодня, спустя 1037 лет после Крещения Руси, очень интересные данные о значении религии в жизни человека: 35 процентов считают ее национальной традицией, 34 процента уверены, что это свод моральных и нравственных норм, 28 процентов — личным спасением, и еще 28 процентов — частью мировой культуры и истории.

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