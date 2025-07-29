Школы, врачи и господдержка: как прошла встреча Путина с губернатором Ставрополья

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент и глава региона обсудили ряд социальных проблем.

Решение сразу нескольких острых социальных проблем сегодня стало темой встречи президента России Владимира Путина с губернатором Ставропольского края. Владимир Владимиров рассказал, что регион испытывает серьезную нехватку врачей, а также среднего медицинского персонала.

По поручению президента, чтобы привлечь сотрудников, увеличивают надбавки.

«Есть еще одна проблема, на которую хотел бы обратить наше и ваше внимание, — капитальный ремонт школ и детских садов», — отметил президент.

«Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за программу. У нас 647 школ, в год с вашего поручения 2021 года, помните, когда Вы сказали, семь тысяч школ отремонтируйте, мы 30 процентов школ отремонтировали. Представляете, 200 школ, никогда такого не было. И сейчас в год — от 16, ну в этом году 16 школ, в следующем году — 30 школ ремонтирую. То есть к 2030 году, в соответствии с нацпроектом, я не думаю, я уверен, что мы перейдем к ремонту школ на 100 процентов», — доложил президенту Владимир Владимиров.

«Занимайтесь этим предметно, планово», — заключил Путин.

«Точно. Во всех проектах участвуем. Огромное спасибо», — пообещал Владимиров.

Обсудили и меры поддержки бойцов СВО в Ставропольском крае. Это касается и повышения выплат самим военным, и помощи их семьям. Например, детям, достигшим 18 лет, компенсируют учебу стоимостью до 200 тысяч рублей в течении пяти-шести лет.

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