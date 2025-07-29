Сбежал по «семейным обстоятельствам»: украинский футболист покину страну

Фото, видео: 5-tv.ru

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Игрок клуба «Металлист 1925» перестал выходить на связь.

Так же, на чисто русском не цензурном, сейчас, наверное, выражаются владельцы харьковской футбольной команды «Металлист 1925», где загадочно исчез известный нападающий Алексей Сидоров.

Сам он написал, что пропал по «семейным обстоятельствам» и больше на связь не выходил.

В клубе начато внутреннее расследование, хотя между собой игроки обсуждают, что Сидоров стал очередным спортсменом, который воспользовался ситуацией и сбежал с Украины за границу.

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