Как Пеле, но в гольфе: Трамп продолжает гастролировать по Европе

Фото, видео: Reuters/Jane Barlow; 5-tv.ru

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Американский президент снова сделал громкое заявление.

Европейские гастроли Трампа оказались очень насыщенными. Он даже получил прозвище американский Пеле, когда в Шотландии увидели, как он играет в гольф.

Оказывается, президент очень часто пинает мяч, когда тот лежит в неудобном месте, или же это делают помощники, как на этой съемке.

Кроме того, именно в Великобритании выяснилось, что специально для Трампа сделали бронированный гольф-кар, ведь одно из покушений на него должно было состояться прямо на поле.

Кстати, окрыленный экономической победой над Европой, американский президент сделал еще одно громкое заявление, которое уже касается нашей страны.

«Господин президент, вы сказали, что собираетесь изменить срок с 50 до 12 дней для России», — задали вопрос Трампу.

«Я собираюсь установить новый срок примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — ответил американский лидер.

В то же время, по словам Трампа, США заинтересованы в наращивании торговли с Россией по окончании украинского конфликта, естественно, особенно по редкоземельным металлам.

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