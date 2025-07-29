Жара и ветер: десять гектаров горят в Ростовской области
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Десять гектаров горят в Ростовской области
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru
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Пламя тушат как с земли, так и с воздуха.
В эти минуты из Ростовской области приходят кадры, глядя на которые становится не по себе.
В Каменском районе бушует сильнейший природный пожар. Сначала огонь охватил десять гектаров, но из-за жары и сильного ветра пламя быстро перекинулось на соседние поля, площадь возгорания увеличилась в 2,5 раза.
Сейчас пламя тушат как с земли, так и с воздуха.
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