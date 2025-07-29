Есть ли там живот? Супруга Гарика Харламова вернулась в социальные сети

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Некоторые поклонники заметили, что она может скрывать растущий живот.

Катерина Ковальчук вернулась в соцсети после длительного перерыва, объяснив, что провела время у бабушки в деревне без мобильной связи. Актриса навестила родных без мужа Гарика Харламова, который был занят работой. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Она поделилась снимками природы и пейзажей, а также показала свой дачный стиль в джинсах и объемном свитшоте. Некоторые поклонники заметили, что она может скрывать растущий живот.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Ковальчук ждет ребенка, но актриса не подтвердила эту информацию. Харламов, в свою очередь, отметил, что это лишь предположения. У него есть дочь Анастасия от брака с Кристиной Асмус, с которой он поддерживает дружеские отношения после развода в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов подозревает Ковальчук в беременности. Он не скрывает, что хочет детей от Катерины.

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