Кариес и старые пломбы: почему еда застревает между зубами

Пародонтолог Изгарева: кариес может быть причиной застревания еды между зубами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По словам хирург-пародонтолог, это обычное явление.

Старая пломба может послужить сохранению остатков пищи в межзубных промежутках. Этим с Газета.ru поделился хирург-пародонтолог Олеся Изгарева.

По ее словам, это не является чем-то необычным и стоит наравне с простудой или болью в горле. Такое происходит, если изношенная пломба прилипает или свисает над десной.

«Причиной также может быть наличие десневого или пародонтального кармана, куда забивается пища. Еще случай, когда зуб находится под наклоном», — утверждает Изгарева.

Также стоматолог отметила, что еще одной причиной застревания пищи между зубами может быть кариес, особенно если он носит бессимптомный характер. Третьей причиной, по словам хирурга-пародонтолога, может быть разрушение цементного камня импланта. Обычно это говорит о недостаточно зоны прикрепленной десны

Специалист посоветовала заменить деревянные зубочистки на силиконовые. Также она рекомендовала проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить развитие серьезного заболевания.

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