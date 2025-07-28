Умер легендарный итальянский композитор и продюсер Чельсо Валли

Фото: Zuma/ТАСС

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Автор хитов Адриано Челентано, ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Умер выдающийся итальянский композитор и продюсер Чельсо Валли, который оставил заметный след в мире музыки и кино. Ему было 75 лет. Об этом сообщает портал Doremifasol.

Валли сыграл ключевую роль в эволюции итальянской музыкальной культуры, сотрудничая с такими звездами, как Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси и Андреа Бочелли. Музыка Валли звучала в фильмах, таких как «Крестный отец 3» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальная драма «Кровные узы». Он также является продюсером одного из самых продаваемых в Италии музыкальных альбомов — La vita adesso Клаудио Бальони.

Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье. Свою карьеру он начинал как клавишник, работал с несколькими группами, но вскоре стал известен благодаря своим аранжировкам и продюсерским проектам, которые принесли ему широкую известность.

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