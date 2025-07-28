Защита от солнца: советы косметолога по предотвращению отеков после загара
Косметолог Амосова: солнечные лучи провоцируют отеки и нарушают отток лимфы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Избыток ультрафиолета провоцирует скопление жидкости в тканях.
Косметолог Галина Амосова в беседе с Газета.ру предупреждает: продолжительное пребывание на солнце способно вызвать отеки, особенно в области лица и лодыжек.
Под действием тепла и ультрафиолета «клапаны» сосудов повреждаются, что приводит к застою жидкости и сгущению межклеточной среды. В совокупности это вызывает отеки и замедляет восстановление кожи.
Чтобы снизить риск отеков, Амосова рекомендует ограничить время пребывания на солнце в часы его максимальной активности. При уже появившихся ожогах первые два-три дня необходимо наносить средства с декспантенолом в составе, затем препараты с антиоксидантами (витамины С и Е, гиалуроновая и феруловая кислоты, алоэ, церамиды).
Для поддержки лимфатической системы врач советует пройти курс лимфодренажного массажа или прессотерапии, а также включить в рацион жирную рыбу (источник омега-3 и астаксантина) и свежие овощи с ягодами. Еще один полезный «коктейль» — вода с ломтиками огурца и веточкой розмарина, улучшающая микроциркуляцию и подпитывающая уровень коллагена.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему аппаратная косметология не дает результата.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.