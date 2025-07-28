Мирный гражданин погиб в результате атаки дрона ВСУ в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Глава администрации выразил искренние соболезнования семье мужчины.

В результате атаки украинского беспилотника на поселок Таволжанка в Харьковской области погиб местный житель. Об этом 25 июля сообщил Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации региона.

«В Таволжанке произошел трагический инцидент — мужчина стал жертвой сброса снаряда с БПЛА украинских вооруженных формирований», — отметил он в своем Telegram-канале.

Глава администрации выразил искренние соболезнования семье погибшего, отметив, что подобные происшествия становятся все более частыми и вызывают глубокую озабоченность. Он охарактеризовал случившееся как очередной акт террора со стороны киевского режима, направленный против мирных граждан.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июля российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать территорию РФ. Удары ВСУ были направлены на четыре региона страны.

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