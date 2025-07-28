Пока, «Большая глина»: в центре Москвы демонтируют неоднозначную скульптуру

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Работа швейцарского мастера простояла в столице почти четыре года.

На Болотной набережной в Москве демонтируют «Большую глину № 4». Так называется 13-метровая скульптура швейцарского мастера Урса Фишера. Сейчас ее разбирают с помощью строительного крана.

Фигура простояла напротив Дома культуры «ГЭС-2» почти четыре года и все это время вызывала неоднозначное отношение к ней.

А вот по мнению автора, композиция олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. На месте глины установят новый арт-объект. Какой именно — пока держится в секрете. Как и информация о том, куда дальше отправится «Большая глина № 4».

До Москвы она выставлялась в Нью-Йорке и во Флоренции.

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