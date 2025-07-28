Унижение за пошлину в 15%: как США душат европейский бизнес

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Новые американские тарифы на экспорт особенно сильно ударили авторынку ЕС.

Жесткую политику Дональд Трамп теперь ведет даже против своих союзников. Глава Белого дома заставил Евросоюз пойти на унизительную сделку. Она выгодна только для США. ЕС согласился приобрести энергоносители на 750 миллиардов и инвестировать еще 600 в американскую экономику. Взамен Вашингтон введет пошлины в 15% вместо обещанных 30% на большую часть импорта. Какие европейские страны теперь ждет экономический коллапс — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Новые тарифы Трампа, пожалуй, одна из крупнейших катастроф в истории итальянского бизнеса, главного торгового партнера Вашингтона в ЕС. Экспорт в США — это 70 миллиардов евро, практически два годовых бюджета страны. Поставляют все: от пасты и сыра до элитных автомобилей.

Эта сделка абсолютно в духе Трампа: Евросоюз приобретает все товары из США без ограничений и предварительных условий, покупает дорогой американский газ, военную технику. А что получает взамен? Право экспортировать в Штаты по 15%, а не 30-процентном тарифу.

Это такой классический прием профессионального игрока: сначала поднять ставки до предела, потом чуть опустить, и сказать проигравшему, что тому еще повезло. Даже абсолютно протрамповскому премьеру Италии, Джордже Мелони, такая комбинация спутала все карты.

«Мы должны помочь тем секторам экономики, которые особенно пострадают от новых тарифов. Это производство машин, фармацевтика, сельское хозяйство», — отметила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Больнее новые тарифы ударили по европейскому авторынку. Прогнозируемые потери колоссальны: Mercedes — девять миллиардов евро, половина всей выручки, Volkswagen — четыре миллиарда.

У Fiat — не лучше, грядут большие сокращения.

«Это же не торговое соглашение с Трампом, это просто список условий, которые США навязывают ЕС. Почему мы не покупаем дешевый российский газ, а вынуждены покупать его у Америки? Почему мы вкладываем 500 миллиардов в Штаты, вместо того, чтобы развивать экономику Европы?» — задается вопросом бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

Проблемы у сыроваров, виноделов, шоколатье. По сути — у всей экономики ЕС, что после падения производства и экономической стагнации живет, преимущественно, экспортом и туризмом.

«У нас уже приостановлены несколько заказов США, и это очень неприятная ситуация. Я не знаю, как мы теперь будем…» — говорит Хуго Драпье, винодел.

Тарифы — как контрольный выстрел. После антироссийских санкций и диверсии на «Северных потоках» часть среднего и мелкого бизнеса, а это львиная доля европейской экономики, и без того на грани разорения.

«Цены на газ и электричество выросли в десять раз, затраты становятся непосильными. Мы уже задумались о смене ассортимента», — говорит Анджело Пачи, поставщик продуктов.

Испания из-за новых тарифов рискует потерять треть своей экономики. В США Мадрид экспортирует электронику, масло, керамику, парфюмерию.

«Я бы вообще не доверял Трампу. Сегодня он введет 15-процентные тарифы, завтра 30%. Нам надо становиться более независимыми, работать с Южной Америкой, такими организациями, как MERCOSUR», — считает премьер-министр Испании Педро Санчес.

Испания отказывается увеличивать свои расходы на оборону за счет пенсий и зарплат. Но, скорее всего, придется смириться и с этим, как и со всем, что за европейцев решают в Белом доме.

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