Путин встретился с главой Ставропольского края Владимировым

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обсудили, в том числе, ремонт школ в регионе.

Поддержка участников спецоперации и их семей, развитие социальной сферы и сельского хозяйства в Ставропольском крае — эти и другие темы Владимир Путин обсудил с главой региона Владимиром Владимировым. Отдельно поговорили об открытии новых учебных заведений и детских садов.

«У нас 647 школ, в год с вашего поручения 2021 года — помните, когда вы сказали „семь тысяч школ отремонтируйте“ — мы 30% школ отремонтировали. Представляете, 200 школ, никогда такого не было. В этом году 16 школ, в следующем году — 30 школ ремонтируют. То есть к 2030 году в соответствии с нацпроектом, я уверен, что мы перейдем к ремонту школ на 100 процентов», — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор также рассказал об острой нехватке кадров в медучреждениях. Для привлечения людей вводят меры поддержки, такие как дополнительные выплаты и сокращение нагрузки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.