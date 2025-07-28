Операция под музыку: в США пациент скончался, пока врачи играли в бинго

Фото: www.globallookpress.com/Yurii Rylchuk

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Вдова погибшего обратилась в суд с иском, требуя справедливости

В Соединенных Штатах Америки на операционном столе скончался пациент, пока врачи были заняты игрой в бинго. Об этом сообщает HealthExec.

В одной из клиник США 56-летний мужчина прибыл на плановую операцию по удалению катаракты и скончался прямо на операционном столе. Стало известно, что во время процедуры хирург, по сложившейся в учреждении традиции, включил музыку. Однако на этот раз безобидная привычка обернулась трагедией. Выяснилось, что врач и анестезиолог увлеклись своеобразной игрой: музыкальным бинго — они угадывали хиты 1970-х и 1980-х.

Когда состояние пациента внезапно ухудшилось, врачи были сильно увлечены игрой, поэтому не сразу заметили тревожные сигналы. Время было упущено, и спасти мужчину не удалось.

Вдова погибшего обратилась в суд с иском, требуя справедливости. Оба медика подтвердили факт прослушивания музыки во время операции. Хирург попытался переложить часть вины на анестезиолога, заявив, что тот отключил монитор, отображающий жизненно важные показатели пациента. Анестезиолог, в свою очередь, отрицает свою вину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о приговоре для врача из Владивостока, который якобы делал операции клиентам, но на самом деле лишь занимался обманов и мошенничеством.

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