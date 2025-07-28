Свет в конце тоннеля? Врач-реаниматолог рассказал о видениях переживших клиническую смерть людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Истории о встречах с почившими родственниками встречаются крайне редко.

Что видят люди во время клинической смерти? Об этом изданию aif.ru рассказал реаниматолог и священнослужитель Сергей Сеньчуков. Он поделился своими наблюдениями о переживаниях людей, вернувшихся с «того света».

По словам Сеньчукова, большинство описывает происходившее как видение света в конце тоннеля, однако такие моменты, как встречи с ушедшими из жизни близкими, встречаются крайне редко. При этом, священнослужитель отметил, что обычно люди, выходя из состояния клинической смерти, не делятся своими ощущениями.

Реаниматолог предположил, что видение света может быть связано с процессами, происходящими в мозге в момент его угасания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ощущает умирающий человек. Исследователи из США опубликовали результаты наблюдения за пациентами в хосписах. Они узучили ощущения умирающих людей и то, в какой последовательности они теряют ощущения в последние мгновения жизни.

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