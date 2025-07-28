Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Мемориал посвящен памяти убитых киевским режимом детей республики.

Представители других государств должны посетить «Аллею ангелов» в Донецке и увидеть последствия действий киевского режима. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время выступления на XV Саммите женщин — председателей парламентов в Женеве.

«Восемь лет киевский режим обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей и стариков. 14 тысяч было убито за это время. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс, посмотрите на „Аллею ангелов“, которая посвящена памяти этих убитых детей», — заявила глава Совфеда.

Матвиенко также добавила, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда к власти пришли нацисты, которые начали запрещать русский язык и наносить удары по мирным жителям Донбасса.

С того момента Россия пыталась добиться мирного урегулирования данного вопроса, в том числе и на международном уровне. Однако все дипломатические предложения, включая Минские соглашения, власти Незалежной проигнорировали.

Именно это заставило Москву вмешаться в происходящее. Матвиенко призвала мировое сообщество опираться на факты и говорить правду, «глядя глаза в глаза», а не апеллировать вымышленными историями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвиенко приехала на шестую Всемирную конференцию спикеров парламентов.

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