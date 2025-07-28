Генпрокуратура возбудила уголовное дело после хакерской атаки на «Аэрофлот»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Проломов; 5-tv.ru

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Десятки рейсов не смогли вылететь из Москвы.

Уголовное дело было возбуждено после хакерской атаки на авиакомпанию «Аэрофлот». Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов подтвердил, что причина сбоя информационных систем воздушной гавани — хакерская атака. В результате действий злоумышленников десятки рейсов были задержаны или вовсе не смогли улететь из московского аэропорта.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы „Аэрофлота“ в результате хакерской атаки», — сказал Иванов.

По его словам, в Шереметьево продолжает работать мобильная приемная, куда могут обратиться пассажиры по вопросу соблюдения их прав. Также открыта горячая линия.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», — подытожил официальный представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «Аэрофлот» задержал 42 рейса.

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