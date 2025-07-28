Суд поставил точку в деле об убийстве ребенка опекуном в 2023 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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40-летняя Вероника Наумова, замучившая до смерти своего приемного сына Далера Бобиева, признана виновной.

Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева в 2023 году. Его опекунша, 40-летняя Вероника Наумова, признана виновной в истязаниях и убийстве ребенка и приговорена к 24 годам колонии общего режима.

История получила общественный резонанс, когда Наумова написала заявление в полицию о том, что ребенок якобы сбежал из дома. Несколько дней его искали более 1500 человек, пока тело не было найдено в сумке в гараже самой опекунши. Следствие установило, что еще в декабре 2022 года женщина жестоко избила мальчика, связала скотчем и утопила в ванне. Она продолжала скрывать его смерть, забрав документы из детского сада только спустя месяц.

Расследование вскрыло целую цепочку халатности со стороны социальных служб. Заведующая детским садом, Анна Гилева, получила один год и десять месяцев колонии за сокрытие следов побоев и за то, что не оповестила соответствующие органы о длительном отсутствии ребенка. Сотрудница органов опеки Евгения Вознесенская, сфальсифицировавшая отчет о проверке условий проживания, также приговорена к двум годам колонии-поселения, но получила отсрочку в связи с беременностью. Кроме того, известно, что племянник Наумовой, Даниил Егольников, признанный соучастником, получил пять лет. И он, и его тетя обязаны выплатить миллион рублей биологическому отцу убитого мальчика.

Ранее был осужден на пять лет за истязания мальчика и муж опекуна, Александр Наумов. Стало известно, что он применял электрошокер, лишал Далера еды и подвергал унизительным наказаниям. Следствие также считает, что Наумова испытывала к ребенку неприязнь на национальной почве и систематически издевалась над ним в течение более двух лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Бурятии заочно осудили мужчину за призывы к терроризму через YouТube.

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